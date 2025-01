Österreicherin im Niger entführt

Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei nigrische Sicherheitskräfte. Das österreichische Außenministerium bestätigte die Entführung gegenüber der APA am Sonntag. Die Botschaft in Algerien, die für den Niger zuständig ist, stehe in Kontakt mit EU-Partnerländern, der EU-Delegation sowie den regionalen Behörden vor Ort, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Nähere Details zu der Frau gab das Außenministerium nicht bekannt.

Bei der Frau soll es sich um eine gebürtige Wienerin handeln, die seit 1995 in Agdaez lebt und mit einem von ihr 2010 gegründeten Verein in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist.

Frau in Geländewagen verfrachtet

Laut einem der Sicherheitsmitarbeiter wurde die Frau von unbekannten Angreifern im Fada-Bezirk von Agadez, der am Rande der Sahara-Wüste liegt, in einen Geländewagen verfrachtet. Das nigrische Innenministerium reagierte vorerst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Laut nigrischen Medienberichten ereignete sich die Entführung am Samstagabend. Lokalen Quellen zufolge waren die unbekannten Entführer in einem Toyota-V6 unterwegs, als sie die Frau gegen 19 Uhr kidnappten. Die Wienerin sei in der größten Stadt im Norden des Landes sehr bekannt und beliebt, weil sie sich für die Gemüsebauern und Bildung junger Menschen engagiere, indem sie Initiativen in den Bereichen Musik und Schneiderei unterstütze.

Region kämpft mit Terrorgruppen und Kriminellen

Der Niger kämpft wie seine Nachbarländer Mali und Burkina Faso gegen militanten Gruppen, die mit den Terrororganisationen Al-Qaida und dem Islamischen Staat (IS) in Verbindung stehen. Die Kämpfe haben in den vergangenen zehn Jahren in der zentralen Sahelzone Westafrikas Tausende Menschen getötet und Millionen in die Flucht getrieben. In der Region treiben aber auch kriminelle Banden ihr Unwesen. Die Stadt ist ein Knotenpunkt für alle Arten von Schmuggel.

Agadez gilt zudem wieder als Ausgangspunkt für eine der Flüchtlings-Hauptrouten durch die Sahara, nachdem die Militärregierung, die sich im Juli 2023 an die Macht geputscht hatte, sich mit Russland verbündet und ein Migrationsabkommen mit der EU aufgekündigt hat.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ausländische Staatsbürger in dieser Region entführt werden. Im September 2010 wurden Franzosen, die für einen französischen Atomkonzern arbeiteten, der im Niger Uran abbaut, verschleppt. Damals bekannte sich die "Al-Kaida im islamischen Maghreb" (AQMI) zu der Tat. Es gab laut nigrischen Quellen auch Lösegeldforderungen.

