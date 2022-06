Österreicherin auf Kreta spurlos verschwunden

Die Frau sei mit ihrem Mann am Strand von Agios Ioannis schwimmen gegangen, berichteten am Dienstag mehrere Medien. Als der Ehemann nach einem kurzen Schläfchen aufgewacht sei, sei seine Frau nicht mehr auf der Sonnenliege neben ihm gelegen. Das Außenministerium bestätigte auf APA-Anfrage, dass eine Österreicherin vermisst wird. Die Frau soll an Demenz leiden.

"Ich kann bestätigten, dass eine österreichische Staatsbürgerin auf Kreta vermisst wird. Die österreichische Botschaft in Athen steht mit den lokalen Behörden und mit den Angehörigen in Kontakt", sagte Antonia Praun, eine Sprecherin des Ministeriums, am Dienstagabend.

Die alarmierten griechischen Einsatzkräfte suchten die Frau bis in die Nacht hinein mit Boten, Drohnen und einem Flugzeug. Bei Tagesanbruch hätten sich örtliche Fischer der Suchaktion angeschlossen - jedoch erfolglos. Die 80-Jährige soll laut Angaben ihres Ehemannes aufgrund von Altersdemenz teilweise Orientierungsprobleme haben.