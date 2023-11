Österreicher erlitt Schlaganfall im Petersdom

Der 81-Jährige wurde zunächst in das Krankenhaus Santo Spirito eingeliefert und dann in das Spital San Camillo in Rom verlegt, wie römische Medien berichteten. Die Identitätsfeststellung des Mannes, der den Anschluss zu seiner Reisegruppe verloren hatte, war jedoch zunächst schwierig. Der 81-Jährige hatte keine Papiere bei sich und konnte wegen des Schlaganfalls nicht sprechen. Deshalb wandte sich das medizinische Personal des Krankenhauses an die Polizei und bat um Hilfe bei der Suche nach Verwandten oder Freunden. Der Tourist konnte nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben, es gelang ihm jedoch seinen Wohnort in Österreich anzugeben. Die Polizei setzte sich daraufhin mit dem Vatikan in Verbindung, um den Namen und Vornamen des Touristen zu erfahren.

Nachdem die Polizisten das Hotel ausfindig gemacht hatten, in dem sich der Österreicher aufgehalten hatte, gelang es ihnen, den Leiter der Reisegruppe zu erreichen, der den Kontakt zu dem Mann verloren hatte. In der Zwischenzeit besserte sich der Gesundheitszustand des Touristen, so dass er bereits aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Über die genaue Herkunft des Österreichers gab es vorerst keine weiteren Angaben.

