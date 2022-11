Große Freude im österreichischen Team bei den derzeit stattfindenden WorldSkills, die heuer erstmals in 15 Ländern stattfinden: Bei den WM-Bewerben in Bozen in Südtirol krönte sich Fliesenleger Alexander Gfellner in seinem Beruf zum Weltmeister. Der 22-jährige Eschenau im Hausruckkreis ist überglücklich: „Es ist ein cooles Gefühl, Fliesenleger-Weltmeister zu sein. Die letzten paar Tage waren richtig lässig, aber auch sehr, sehr anstrengend.