Oberleitungsschaden: Keine Züge am Münchner Hauptbahnhof

Anzeigetafeln am Bahnhof und den S-Bahnstation des Bahnhofs zeigten Ausfälle bei nahezu allen angezeigten Zügen. Die Bahn schrieb auf ihrer Homepage: "Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen von Reisen von/nach München abzusehen."

Unklar war zunächst, ob einige Regionalzüge fahren können. In der Bahnhofshalle herrschte großes Gedränge, vor dem Reisezentrum reihten sich die Menschen in einer langen Schlange ein. Großer Andrang herrschte auch an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof. Unklar blieb zunächst, wie lange die Sperre andauern würde. Auf den Infoseiten der Betriebslage zur Münchner S-Bahn war zu lesen, dass die Beeinträchtigungen dort voraussichtlich bis Freitagabend andauern würden.

Salzburg-München mit S-Bahn möglich

Gestrandete Passagiere der Westbahn, mit der man normalerweise von Linz zum Bahnhof München kommt, können derzeit mit der S-Bahn von Salzburg nach München weiterfahren. Die Anfahrt des Münchner Hauptbahnhofs ist jedoch nicht möglich. Sobald die Probleme mit den Oberleitungen behoben sind, wird der Zugverkehr wieder regulär stattfinden.

