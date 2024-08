Nusantara: Die Hauptstadt nach Plan

Nusantara bedeutet in der Landessprache in etwa Archipel. Indonesien ist eine riesige Inselgruppe aus rund 17.000 Eilanden, mit 280 Millionen Einwohnern. Jakarta, Hauptstadt seit der Unabhängigkeit am Ende des Zweiten Weltkriegs, gilt mit 18 Millionen Einwohnern und hoher Umweltbelastung als lebensfeindlich. 40 Prozent der Fläche liegen bereits unter dem Meeresspiegel. "Was macht ein Land, wenn seine überfüllte, verschmutzte Hauptstadt im Meer versinkt? Es baut eine neue", schrieb "Newsweek".