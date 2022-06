"Das Schicksal ist ein Miststück", ließe sich die noch junge Redewendung "Karma is a bitch" übersetzen. "So rächt sich das Schicksal", könnte man auch sagen, oder schlicht und hämisch: "Geschieht dir recht!" Dabei geht man vom Konzept des Karmas aus, das eine durchaus facetten- und interpretationsreiche Konstruktion darstellt. Der Begriff kommt aus der altindischen Sprache Sanskrit und bedeutet so viel wie "machen, tun oder Handlung". Im religiösen Kontext, der ursprünglich aus dem Hinduismus