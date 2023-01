Nur alle 50.000 Jahre: Komet E3 über Österreich sichtbar

In diesen Tagen lässt sich der Komet C/2022 E3 (ZTF) am Nachthimmel beobachten. Ein Fernglas hilft, bei sehr dunklen Verhältnissen könnte er vom 24. Januar bis zum 6. Februar sogar mit freiem Auge zu sehen sein. Die größte Erdnähe wird er am 1. Februar 2023 im Sternbild Giraffe erreichen.

Der Komet mit seiner grünlichen Koma (nebulösen Hülle) wurde vor knapp einem Jahr an der Zwicky Transient Facility (ZTF) am Palomar Observatory in Kalifornien (USA) entdeckt. Astronomen erwarten, dass er Ende Jänner seine maximale Helligkeit erreicht.

Um störendes Mondlicht zu vermeiden und aufgrund der prognostizierten Helligkeitsentwicklung empfiehlt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, in den Tagen vor Neumond (21.1.) bis etwa zum Halbmond (28.1.) auf der Lauer zu liegen. "Am Abend steht er noch ziemlich tief im Norden, zeigt sich aber etwa ab Mitternacht von Nord bis Nordost hoch am Himmel", so Pikhard. Bei der Suche helfe, sich am Sternbild "Kleiner Wagen" mit dem Polarstern zu orientieren.

Kometen gelten als Überbleibsel der Entstehung unseres Sonnensystems vor rund 4,6 Milliarden Jahren. Sie bestehen aus einer Mischung von Eis, Staub und Gestein und werden deshalb mit schmutzigen Schneebällen verglichen. Das Eis enthält dabei nicht nur gefrorenes Wasser, sondern auch Kohlendioxid ("Trockeneis"), Methan und Ammoniak.

Live-Standort des Kometen auf theskylive.com

Erklärungsvideo, wie Sie den Kometen finden:

