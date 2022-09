Notstand ausgerufen: "Ian" raste auf South Carolina zu

Hurrikan "Ian" nahm nach den schweren Verwüstungen im US-Bundesstaat Florida am Freitag Kurs auf die nächste US-Küste. Noch vor seinem Auftreffen auf Land in South Carolina rief US-Präsident Joe Biden dort den Notstand aus. Bundesbehörden seien damit angewiesen worden, die dortige Regierung und örtliche Stellen bei Hilfs- und Rettungsarbeiten zu unterstützen, teilte das Weiße Haus mit.

Das Nationale Hurrikanzentrum warnte am frühen Freitagmorgen in seinem Lagebericht vor "lebensbedrohlichen Sturmfluten" entlang der Küste von South Carolina sowie vor Regen und Überschwemmungen auch im nördlichen Nachbarstaat North Carolina und im Süden des angrenzenden Staates Virginia. Auf seinem Weg in Richtung Norden gewann "Ian" weiter an Stärke, wie das Hurrikanzentrum mitteilte. Demnach erreichten seine maximalen Windgeschwindigkeiten zuletzt 140 km/h.

Als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie war "Ian" am Mittwoch mit bis zu 240 km/h in Florida auf Land getroffen. Bei seinem Zug über den südlichen Bundesstaat hinterließ er Zerstörungen und Überschwemmungen. Die Behörden hielten sich mit Schätzungen zur Zahl der Todesopfer zurück – hatten aber keine Zweifel, dass der Hurrikan Menschenleben gekostet hatte. Auch Biden äußerte düstere Befürchtungen: "Dies könnte der tödlichste Hurrikan in Floridas Geschichte sein." Der US-Sender ABC berichtete, es habe in Florida mindestens zwölf Tote gegeben.

Krokodile auf den Straßen

Vielerorts standen in Florida Straßen unter Wasser, waren Häuser wie wegrasiert, Brücken zerstört oder Boote wie in Fort Myers an Land gespült, wie auf Videos und Fotos zu sehen war. Auf Key Largo, einer der Inseln der Inselkette Florida Keys ganz im Süden des Bundesstaates, stehe das Wasser in den Straßen so tief, dass Krokodile darin schwämmen, schrieb der "Miami Herald".

Zudem warnten Behörden die Bewohner überfluteter Gebiete vor Gefahren im Wasser wie Schadstoffen aus der Kanalisation oder Chemikalien.