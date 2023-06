Norweger in Ungarn wegen Breivik-ähnlichen Anschlagsplänen gefasst

Anti-Terror-Kräfte hätten den 45-Jährigen in der vergangenen Woche in seiner Wohnung in Budapest festgenommen, teilte die ungarische Polizei am Dienstag mit. Ein Gericht habe daraufhin Untersuchungshaft wegen Terrorplänen angeordnet. Der Verdächtige befinde sich in einer psychiatrischen Einrichtung.

Der rechtsextreme Attentäter Breivik hatte am 22. Juli 2011 im Regierungsviertel der norwegischen Hauptstadt Oslo acht Menschen mit einer Bombe getötet. Anschließend erschoss er auf der Insel Utöya weitere 69 Menschen. 2012 wurde Breivik zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.

Der nun in Ungarn festgenommene Norweger habe in online verbreiteten Videos über Angriffspläne gesprochen, die das "2011 von (Breivik) begangene Verbrechen übertreffen" würden, erklärte die ungarische Polizei. Demnach drohte der 45-Jährige mit Angriffen auf Flughäfen und Bahnhöfe. Nach Informationen der norwegischen Polizei wurde der Verdächtige in Norwegen bereits wegen verschiedener Gewalt- und Sexualverbrechen verurteilt.

