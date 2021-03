Niger: 58 Tote bei Angriff auf Markthändler

Die Attacke hatte sich laut Regierung bereits am Montag im Nordwesten des Landes in der Tillaberi-Region, an der Grenze zu Mali, ereignet. Sie richtete sich gegen Händler, die von einem nahe gelegenen Markt zurückkehrten. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt – bisher habe sich keine Gruppierung zu dem Angriff bekannt.

In den Ländern der Sahelregion sind Terrorgruppen aktiv, die Al-Kaida oder dem "Islamischen Staat" die Treue geschworen haben. Die Regierung hat in den wüstenhaften Weiten außerhalb der Städte wenig Kontrolle. Vor allem in der Grenzregion zu Mali kommt es immer wieder zu schweren Attacken.