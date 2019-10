Niederlande: Hielt ein Österreicher jahrelang fünf Kinder im Keller?

DRENTHE. Die niederländische Polizei hat auf einem abgelegenen Bauernhof im Osten des Landes eine Familie entdeckt, die völlig isoliert in einem Keller gelebt haben soll. Die fünf Kinder sollen nicht einmal gewusst haben, dass andere Menschen existieren. Von der Mutter fehlt jede Spur. Der verdächtige 58-Jährige soll aus Österreich stammen und mit den Kindern neun Jahre lang in einem Keller des Hofs in Ruinerwold in der Provinz Drenthe gewohnt haben.

Laut dem Bürgermeister des Ortes, Roger de Groot, handelt es sich zwar um ein Familienmitglied, allerdings nicht um den Vater der Kinder. Diese sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Der Mann wurde von den Nachbarn "Josef, der Österreicher" genannt, weil er aus Österreich stamme. Der Wirt des Dorfgasthauses hatte die Polizei alarmiert. Bei ihm sei ein junger Mann aufgetaucht und habe angegeben, er sei "weggelaufen und brauche Hilfe", sagte er RTV Drenthe.

