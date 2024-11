New Yorks Bürgermeister soll ab April vor Gericht

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams

Ein Richter in der Millionenmetropole legte den Prozessauftakt vorerst auf den 21. April 2025 fest. Die Verteidigung hatte für ein früheres Datum argumentiert, weil eine mögliche Wiederwahlkampagne von Adams im Frühjahr 2025 starten müsste. Ein früherer Prozessstart sei jedoch logistisch nicht möglich, sagte der Richter.

Mehr dazu: New York versinkt in Skandalen

Adams werden unter anderem Bestechlichkeit, Betrug und die illegale Anwerbung und Annahme ausländischer Wahlkampfspenden vorgeworfen. Die Vorwürfe reichen laut der Staatsanwaltschaft der US-Millionenmetropole mindestens bis in das Jahr 2014 zurück, als Adams noch Stadtteilpräsident von Brooklyn war.

Der Ex-Polizist, der seit 2022 Bürgermeister von New York ist, weist die Vorwürfe und auch alle Rücktrittsforderungen zurück. Es handelt sich um die erste Anklage wegen Bundesverbrechen gegen einen amtierenden New Yorker Bürgermeister in der modernen Geschichte der Millionenmetropole.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper