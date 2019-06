Neuseeland nimmt Einweg-Plastiksackerl aus dem Handel

"Durch das Verbot soll sichergestellt werden, dass weniger Plastik in Flüssen, Bächen, Abwasserkanälen und im Meer landet, so dass Seevögel, Fische, Schildkröten und Meeressäuger weniger anfällig sind, dadurch geschädigt zu werden", sagte die stellvertretende Umweltministerin Eugenie Sage am Sonntag.

Mehr als 100 Länder, unter anderem Belgien, Frankreich, Italien und China haben bereits ein vollständiges Verbot von Plastiksackerl eingeführt, andere eine Abgabe auf sie. Premierministerin Jacinda Ardern hatte die Gesetzgebung im August angekündigt.

Trotz seines Images als "grünes Land" gehört der Pazifikstaat zu den Ländern mit einem hohen Verbrauch an Plastiksackerl. Im Durchschnitt verbraucht jeder Neuseeländer mehr als 150 Einweg-Sackerl pro Jahr. Auf die gesamte Nation gerechnet fallen insgesamt pro Jahr mehr als 750 Millionen Sackerl an. Viele davon landen in Flüssen und im Meer.