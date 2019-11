Neun Tote bei Protesten gegen die Regierung im Irak

Mehr als hundert Personen wurden nach Angaben von Polizei und Kliniken verletzt, als die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Bagdad und in mehreren Städten im Süden des Landes gegen die Demonstranten vorgingen.

Die Kundgebungen hatten Anfang Oktober begonnen und waren zwischenzeitlich abgeklungen. Inzwischen sind es die größten Proteste seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Saddam Hussein im Jahr 2003.

In Bagdad setzten die Sicherheitskräfte laut Polizei und Rettungskräften Tränengas gegen die Menschenmenge ein und feuerten mit scharfer Munition. Sie hätten versucht, die Demonstranten davon abzuhalten, zur Notenbank zu marschieren. In Nassiriya im Süden des Landes hätten Sicherheitskräfte ebenfalls scharfe Munition und Tränengas eingesetzt, um eine Menschenmenge zu vertreiben, die drei Brücken in der Stadt besetzt habe, teilten Polizisten und Krankenhausmitarbeiter mit. Drei Menschen seien dabei getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Eine vierte Person sei später im Krankenhaus an Schusswunden am Kopf gestorben. Einige Büros der Verwaltung wurden angezündet.

In der Hafenstadt Umm Kasr am Persischen Golf seien drei Demonstranten getötet und mehr als 90 weitere Menschen verletzt worden. Auch hier sei scharfe Munition und Tränengas abgefeuert worden. In Kerbala seien mindestens 24 Menschen verletzt worden, auch in Basra kam es zu Protesten gegen die Regierung.

Sie richten sich gegen die politische Elite, Misswirtschaft, Korruption und die hohe Arbeitslosigkeit. Insgesamt wurden dabei bisher rund 340 Menschen getötet. Den Sicherheitskräften wurde in einem Regierungsbericht übermäßige Gewaltanwendung vorgeworfen. Demnach wurden allein in der ersten Oktober-Woche 157 Menschen getötet.

