Neues Video zeigt weiteren Todesfall bei Festnahme eines Afroamerikaners

Auch er soll vergeblich geklagt haben: "Ich kann nicht atmen." In den USA ist ein weiterer Fall eines Afroamerikaners in den Fokus geraten, der in Polizeigewahrsam starb. Der Gouverneur des Westküstenstaates Washington, Jay Inslee, kündigte jetzt eine neue Untersuchung zum Fall des 33-jährigen Manuel Ellis an, der im März zu Tode gekommen war.

Zuvor war ein Video von Ellis’ Festnahme aufgetaucht. Auch der vor zweieinhalb Wochen durch Polizeigewalt getötete Afroamerikaner George Floyd hatte geklagt, dass er keine Luft mehr bekomme, während ein weißer Polizist auf seinem Nacken kniete. Seine verzweifelten Worte "Ich kann nicht atmen" gingen um die Welt und wurden zum weltweiten Slogan der Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Das Video von Ellis’ Festnahme in Tacoma dokumentiert nach Angaben eines Anwalts der Hinterbliebenen, dass dieser mehrfach sagte: "Ich kann nicht atmen, Sir." Aufgrund dieser Aufnahmen entschied Inslee, dass die Untersuchung zu dem Vorfall nicht in den Händen von Polizei und Staatsanwaltschaft des Verwaltungsbezirks Pierce verbleibt, in dem Tacoma liegt. Bei diesen Behörden bestehe ein "Interessenskonflikt". Es werde deshalb eine komplett neue Untersuchung unter Leitung anderer Behörden geben.

Debatte um Polizeireformen

Die bisherigen gerichtsmedizinischen Untersuchungen zu Ellis’ Tod ergaben, dass er an Atemstillstand aufgrund physischer Gewalteinwirkung starb. Die Einnahme von Methamphetamin und eine Herzkrankheit könnten außerdem zum Tod beigetragen haben. Die vier an Ellis’ Festnahme beteiligten Polizisten sind vom Dienst suspendiert. Sie sagten, sie hätten den Mann festgenommen, nachdem er fremde Wagen zu öffnen versucht habe. Ellis habe Widerstand geleistet.

Seit George Floyds Tod wird in den USA eine verschärfte Debatte um Reformen bei der Polizei geführt. In einigen Städten wurden solche Reformen inzwischen bereits eingeleitet. Floyds Bruder rief bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus zu tiefgreifenden Veränderungen bei der Polizei auf. Dies seien die Abgeordneten seinem Bruder schuldig.

Ein wegen Beihilfe zur Tötung Floyds angeklagter Polizist ist unterdessen wieder frei. Wie aus der Gefängnisdatenbank des Bezirks Hennepin hervorgeht, wurde der 37-Jährige bis zu einem möglichen Urteil aus der Haft entlassen. Für ihn war zuvor eine Kaution von einer Million US-Dollar (880.000 Euro) für eine auflagenfreie Freilassung oder 750.000 US-Dollar (660.000 Euro) gegen Bedingungen festgesetzt worden.

Knieender Protest wieder erlaubt

Mitglieder der US-Fußball-Nationalmannschaften dürfen während der Hymne wieder friedlich protestieren und sich hinknien. Der Fußballverband kippte ein entsprechendes Verbot und entschuldigte sich. "Es ist klar geworden, dass diese Regel falsch war und von der wichtigen Botschaft, dass schwarze Leben wichtig sind, abgelenkt hat. Der Sport hat eine starke Plattform für das Gute und wir haben diese Plattform nicht so effektiv genutzt, wie wir das hätten tun sollen."

Eingeführt worden war die Regel 604-1 2017, nachdem Spielführerin Megan Rapinoe sich aus Solidarität mit Footballspieler Colin Kaepernick ebenfalls bei der Hymne hingekniet hatte. Damit wollten beide gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze demonstrieren.

