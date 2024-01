Neuer Warnstreik könnte öffentlichen Nahverkehr am Freitag in Deutschland stilllegen

Es kommt wieder zu Streiks im öffentlichen Verkehr in Deutschland.

Zum Warnstreik ruft jetzt auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Öffentlichen Personennahverkehr auf. Für kommenden Freitag hat die Gewerkschaft ihre Mitglieder in fast allen deutschen Bundesländern zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Das berichtet der "Stern".

Über Auswirkungen des Streiks bei den deutschen Lokführern lesen Sie hier: Zugausfälle: Teilweise auch ÖBB-Nahverkehr betroffen (24. 1.)

"Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen", teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Christine Behle mit.

Für Fahrgäste heißt das am kommenden Freitag: Sie brauchen gute Nerven. Gerade im Berufspendlerverkehr wird mit massiven Problemen gerechnet. Und das, nachdem gerade erst am Montag die Lokführer-Gewerkschaft GDL einen mehrtägigen Streik bei der Bahn früher als geplant beendet hatte.

Noch keine Einigungen

Abgesehen von Bayern wird überall über neue Tarifverträge für Beschäftigte im Öffentlichen Personnennahverkehr verhandelt. Das betrifft laut Verdi 90.000 Beschäftigte in mehr als 130 kommunalen Unternehmen. Doch bislang ist es noch zu keinen Einigungen gekommen.

Unterstützt wird der Warnstreik von der Umweltbewegung Fridays for Future. "Wir alle brauchen einen verlässlichen Nahverkehr, mit dem wir sicher und günstig zur Arbeit, in den Club oder nach Hause kommen", teilte deren Sprecherin Darya Sotoodoh am Montag mit, wie der "Stern" berichtet.

