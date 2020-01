Neue Viruserkrankung: Schon 220 Fälle in China

Ausgerechnet während der Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest breitet sich ein neuartiger Virus sprunghaft aus. Mit diesem Coronavirus haben sich nach Behördenangaben bereits 220 Menschen in der Volksrepublik angesteckt, drei von ihnen starben. Der Erreger zählt zur großen Familie der Coronaviren und wurde vor den seit Dezember auftretenden Fällen noch nie beobachtet. Seinen Ursprung hat er wahrscheinlich auf einem Fischmarkt in der Millionenmetropole Wuhan. "Man nimmt an, dass die Quelle auf diesem Markt verkaufte Tiere waren", sagt Arnaud Fontanet, Leiter der Abteilung für die Epidemiologie neu auftretender Krankheiten am Pariser Pasteur-Institut.

Der neue Erreger ähnelt dem Coronavirus, das 2002/2003 eine Epidemie der Atemwegserkrankung SARS (Severe acute respiratory syndrome) verursacht hatte. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkrankten weltweit 8096 Menschen, 774 von ihnen starben. Damals wurden 349 Todesfälle aus Festland-China gemeldet und 299 weitere aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

"80 Prozent Ähnlichkeiten"

Bei dem SARS-Erreger und dem Coronavirus bestehen laut Fontanet zu "80 Prozent Ähnlichkeiten" im Erbgut – beide verursachen Atemwegserkrankungen. Auch aus Thailand, Japan und Südkorea wurden insgesamt vier Infektionen gemeldet. Alle Patienten hatten sich zuvor in Wuhan aufgehalten.

Das Londoner Zentrum für die Analyse globaler Viruserkrankungen schätzt die tatsächliche Zahl der Infizierten deutlich höher: Es geht von mehr als 1700 Infizierten aus. Nach Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) gibt es derzeit "keine Hinweise auf eine fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung", sie sei aber in Einzelfällen nicht ausgeschlossen.

"Angesichts der weltweiten Reisegewohnheiten sind neue Fälle in anderen Ländern wahrscheinlich", urteilte die WHO. Um die Krankheit einzudämmen, müsse schnell ihre Quelle gefunden werden. Deswegen werden derzeit in der Region Wuhan unterschiedliche Tiere untersucht, wie Raina MacIntyre von der University of New South Wales in Sydney sagt. Außerdem haben die Behörden ein wachsames Auge auf aus Wuhan kommende Reisende, sie werden bei Symptomen von Atemwegserkrankungen isoliert.