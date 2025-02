Neue Railjet-Verbindung wird München mit Ancona verbinden

Der Zug, der vom 17. April bis zum 5. Oktober verkehren wird, soll es deutschen und österreichische Touristen, leichter ermöglichen, die Adria-Regionen Emilia Romagna und Marken mit ihren Stränden zu erreichen.

Dank der Zusammenarbeit zwischen der Region Marke, der ÖBB und der Deutschen Bahn (DB) und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wird die Verbindung München-Rimini bis nach Ancona verlängert. Der Zug hält u.a. in den Badeortschaften Riccione und Cattolica, sowie in Pesaro und Senigallia.

Der Railjet 83 verlässt München um 9.34 Uhr und kommt um 19.10 Uhr in Ancona an. Der Railjet 82 fährt um 11.30 Uhr in Ancona ab und erreicht München um 20.26 Uhr.

