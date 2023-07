Neue Hitzewelle: Sardinien und Sizilien erwarten bis zu 48 Grad

In den nächsten Tagen seien zwischen Sardinien und Sizilien Temperaturen von 47 bis 48 Grad möglich, schrieb der Wetterdienst Ilmeteo.it am Samstag. Er sprach von einem "Caronte bis" (Caronte mit Zugabe), in Anspielung auf das Hoch "Caronte" aus der zurückliegenden Woche. Caronte ist die italienische Bezeichnung für Charon, den Fährmann aus der Unterwelt in der griechischen und römischen Mythologie.

40 Grad in Palermo

Am Samstag meldete der Wetterdienst der italienischen Luftwaffe am frühen Nachmittag 40 Grad aus Palermo, der Hauptstadt Siziliens. In Rom waren es 37 Grad. Dort waren am vorigen Dienstag schon 41,8 Grad gemessen worden.

Im Norden Italiens waren am Freitag auf die Sommerschwüle heftige Unwetter gefolgt. Schwere Hagelschauer wurden aus Seregno in der Lombardei gemeldet. Zeitungen zeigten am Samstag Fotos von hühnereigroßen Hagelkörnern. In Verona wurde laut Medienberichten ein Mann von einem Blitz verletzt, als er unter einem Baum Schutz suchte. In Mailand richtete eine Windhose – wie berichtet – großen Schaden an. Für Samstag wurden im Norden neue Unwetter erwartet.

Mehr zum Thema Weltspiegel Video zeigt Tornado über Mailand MAILAND. Heftige Unwetter haben am Freitagvormittag in der norditalienische Millionenstadt schwere Schäden angerichtet. Video zeigt Tornado über Mailand

In Griechenland zeichnet sich kein Ende der Hitzewelle ab. Wie das Meteorologische Amt am Samstag mitteilte, werden am Sonntag im Süden des Landes Werte bis 45 Grad Celsius erwartet. In der mittelgriechischen Stadt Larisa zeigte das Thermometer am frühen Samstagnachmittag 44 Grad.

Auf der Ferieninsel Rhodos mussten zwei Dörfer evakuiert werden. Die Rauchbildung eines Waldbrandes nahe der Ortschaft Laerma war zu stark, wie der staatliche Rundfunk weiter berichtete. Touristen seien nicht in Gefahr, hieß es. Auch im Norden gab es am Samstag vielerorts Werte um die 40 Grad. Sogar auf den meisten Inseln der Ägäis herrschen Temperaturen über 38 Grad. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Weltspiegel Kein Ende der Hitze in Griechenland - Brände teils unter Kontrolle ATHEN. In Griechenland zeichnet sich kein Ende der Hitzewelle ab. Wie das Meteorologische Amt am Samstag mitteilte, werden am Sonntag im Süden des ... Kein Ende der Hitze in Griechenland - Brände teils unter Kontrolle

Ihre Meinung interessiert uns: Stimmen Sie ab

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema Oberösterreich Hitze am Urlaubsort: Grund für gratis Stornierung? WIEN. Die Hitzewelle in Südeuropa setzt auch Urlaubern zu. In Griechenland werden in den kommenden Tagen 44 Grad prognostiziert. Hitze am Urlaubsort: Grund für gratis Stornierung?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper