Neue Corona-Studie: Menschen mit Neandertaler-Gen droht schwerer Verlauf

Während der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 kam es in Bergamo und insbesondere im nördlich gelegenen Val Seriana zu einer hohen Zahl von Todesfällen durch das Virus. Forscher und Ärzte haben nun Erstaunliches herausgefunden: Eine medizinische Studie des Instituts Mario Negri, an der 9.773 Einwohner aus Bergamo und dem Val Seriana teilgenommen haben, liefert nun eine mögliche Erklärung. Demnach sind Gene des Neandertalers, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, für die hohe Sterblichkeitsrate in der Region verantwortlich.

Obwohl die Gattung der Neandertaler vor rund 40 000 Jahren ausgestorben ist, finden sich immer noch vereinzelte ihrer Gene in der jetzigen Erdbevölkerung. Sie wurden über viele Generationen bis zum heutigen Menschen weitervererbt.

Forscher bezeichnen diese neue wissenschaftliche Erkenntnis als "außergewöhnliche Entdeckung". Giuseppe Remuzzi, Direktor des Mario Negri Instituts, erklärte, dass diese Neandertaler-Gene die Vorfahren möglicherweise vor Infektionen schützten, heute aber eine überschießende Immunreaktion auslösen. "Sensationell ist, dass drei der sechs Gene, die mit diesem erhöhten Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko in Verbindung gebracht werden, von den Neandertalern auf die moderne Bevölkerung übertragen wurden, insbesondere vom Vindija-Genom, das 50.000 Jahre alt ist und in Kroatien gefunden wurde. Es mag die Neandertaler einst vor Infektionen geschützt haben, aber heute verursacht es eine überschießende Immunreaktion, die uns nicht nur nicht schützt, sondern uns auch schwereren Krankheiten aussetzt." Er schätzt, dass weltweit etwa eine Million Menschen an dieser genetischen Veranlagung gestorben sein könnten, wenn es keine anderen Ursachen gäbe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper