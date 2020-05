Neue Corona-Fälle: China riegelt eine Grenzstadt ab

Wie die US-Nachrichtenplattform Bloomberg berichtete, haben die Behörden alle nicht wesentlichen Transporte in die Stadt Shulan mit rund 700.000 Einwohnern in der nordöstlichen Provinz Jilin verboten, während ganze Wohngebiete und Dörfer abgeriegelt wurden. Für Schüler und Schülerinnen, die bereits in die Schule zurückgekehrt waren, gilt wieder Heimunterricht. Shulan sei als Hochrisikogebiet eingestuft worden, der einzige Ort in China mit dieser Bezeichnung, nachdem alle Städte des Landes Tage zuvor als risikoarm galten.

Kein importierter Fall

Laut "Guardian" wurde in Shulan ein Coronavirus-Cluster auf eine Frau zurückgeführt, die nicht im Ausland gewesen sei und keinen wissentlichen Kontakt zu positiv Getesteten gehabt habe. Es handle sich um keinen importierten Fall. Am Sonntag verzeichnete die nationale Gesundheitskommission zudem 17 neue Fälle, es war der zweite Tag mit einem zweistelligen Anstieg und die höchste Zahl seit fast zwei Wochen.

Fünf Fälle betrafen drei Provinzen, die an Russland oder Nordkorea grenzen – drei in Jilin, je einer in Heilongjiang und Liaoning. Alle neuen Fälle in Jilin gab es laut "Guardian" in Shulan, einschließlich zweier Männer (56 und 45 Jahre) und einer Frau (28).

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.