Neue Brände: Flughafen Canberra geschlossen

Der Flughafen der Hauptstadt Canberra stellte wegen der nahen Buschbrände am Donnerstag seinen Betrieb ein. Die Bewohner mehrerer Vororte der Stadt im Südosten des Kontinents wurden aufgerufen, Schutz zu suchen. Einige sollten ihre Häuser sofort verlassen und sich auf einem Sportgelände in Sicherheit bringen.

Im Süden des Flughafens gab es einen Brand, der am Mittwoch ausgebrochen war, deshalb wurde der Notfall ausgerufen. Grasflächen auf beiden Seiten des Flughafens fingen Feuer. Es herrschten zudem starker Wind und Hitze von mehr als 40 Grad. Der Terminal musste laut dem Flughafen aber nicht evakuiert werden. Am Donnerstag brach ein weiteres Feuer in der Nähe aus, für das eine untere Warnstufe galt ("watch and act").

Löschflugzeug abgestürzt

Im Zuge der Bekämpfung der Buschfeuer sind drei US-Feuerwehrleute beim Absturz eines Löschflugzeugs ums Leben gekommen. Die Maschine eines kanadischen Unternehmens stürzte im Bundesstaat New South Wales südwestlich der Metropole Sydney ab. Die Ursache blieb vorerst offen.

Die Behörden hatten vor dem Unglück den Kontakt zu der C-130 Hercules verloren. Hohe Temperaturen und starke Winde hatten zuletzt in Ostaustralien die Brände neu angefacht, nachdem es zuvor über mehrere Tage hinweg aufgrund von Regenfällen und kühleren Temperaturen eine leichte Entspannung der Lage gegeben hatte.

Die kanadische Firma Coulson Aviation, der das Flugzeug gehörte, setzte weitere Löschflüge großer Maschinen vorerst aus. Der Feuerwehr-Chef von New South Wales, Shane Fitzsimmons, hatte in einer früheren Stellungnahme bereits gewarnt, dass starke Winde das Fliegen großer Löschflugzeuge "sehr schwierig" machten.