Nawalnys letzte Liebeserklärung: "Du bist mir in jeder Sekunde nahe"

Eine seiner letzten galt seiner Frau Julia. Am Valentinstag war auf Nawalnys Konto im Onlinedienst X zu lesen: "Liebling, mit uns ist es wie in einem Song: Zwischen uns liegen Städte, die Lichter von Flughäfen, Schneestürme und Tausende von Kilometern. Aber ich fühle, dass Du mir in jeder Sekunde nahe bist, und ich liebe Dich immer mehr", so der Text dazu.

Julia Nawalnaja zeigte sich am Freitag wenige Stunden nach der Todesnachricht auf der Münchener Sicherheitskonferenz. Ihr 47-jähriger Mann starb nach Angaben der Gefängnisbehörden am Freitag in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion. Die Gründe für seinen Tod würden untersucht, hieß es.

