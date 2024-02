Nawalny-Tod: Inhaftierter Freund will Kampf gegen Putin fortsetzen

"Solange mein Herz in meiner Brust schlägt, werde ich gegen die Tyrannei kämpfen", schrieb Jaschin in einem am Dienstag verbreiteten Brief. Der 40-Jährige äußerte sich zudem überzeugt, dass Putin für Nawalnys Tod verantwortlich sei.

Putin habe Nawalnys Tötung "angeordnet", schrieb Jaschin. Er habe Nawalny nicht einfach getötet, sondern dies "demonstrativ" getan, damit insbesondere mit Blick auf die im März bevorstehende Präsidentschaftswahl "niemand an Putins Involvierung zweifelt". In Putins Verständnis äußere Macht sich durch "Mord, Grausamkeit und Rache", fuhr Jaschin fort. Dies sei nicht das Denken eines Staatsmannes, sondern eines "Bandenchefs".

Jaschin war wie Nawalny ab den 2000er Jahren in der liberalen russischen Opposition aktiv. Zudem war er ein Mitarbeiter und Freund des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow. "Wir hatten eine gemeinsame Sache und widmeten unser Leben dem Ziel, Russland friedlich, frei und glücklich zu machen. Jetzt sind meine beiden Freunde tot", erklärte Jaschin mit Blick auf Nawalny und Nemzow.

"Mann mit außergewöhnlichem Mut"

Im April 2023 war Jaschins Verurteilung zu achteinhalb Jahren Haft bestätigt worden. Jaschin hatte die Ermordung von Zivilisten durch die russische Armee in der ukrainischen Stadt Butscha angeprangert. Im November wurde Jaschin in die Strafkolonie Safono nahe der westrussischen Stadt Smolensk verlegt.

Zum vergangene Woche gestorbenen Nawalny schrieb Jaschin, dieser werde als "Mann mit außergewöhnlichem Mut" in die Geschichte eingehen, der für seine Überzeugungen "mit einem Lächeln vorangegangen" und "als Held gestorben" sei. Der russische Präsident Putin werde hingegen ein "kleiner Mann" bleiben, der "durch Zufall immense Macht erlangt hat".

