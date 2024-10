NASA-Sonde soll auf Jupitermond Europa mögliches Leben erforschen

Die imposante Sonde Europa Clipper soll ihre Reise zum Jupiter-Mond Europa antreten, den sie im April 2030 erreichen soll. Mit der Mission will die US-Raumfahrtbehörde mehr über Europa - einen von dutzenden Jupiter-Monden - herausfinden. Wissenschafter gehen davon aus, dass sich unter der eisigen Oberfläche des Mondes ein Ozean aus flüssigem Wasser befindet.

Ein vielversprechender Ort

Nach Angaben der NASA soll die Mission "frühestens" am Montag 12.06 Uhr Ortszeit (18.06 Uhr MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida starten. Die Sonde soll mit einer Falcon-Rakete der Firma SpaceX ins All geschossen werden. "Europa ist einer der vielversprechendsten Orte, um jenseits der Erde nach Leben zu suchen", sagte die NASA-Vertreterin Gina DiBraccio im vergangenen Monat bei einer Pressekonferenz.

Die Mission wird nicht direkt nach Anzeichen für Leben suchen, sondern nach der Antwort auf die Frage: Verfügt Europa über die Bedingungen, die Leben möglich machen würden? Wenn dies der Fall ist, soll eine weitere Mission gestartet werden, um zu klären, ob Leben vorhanden ist.

Riesige Solarpaneele

Es gehe "nicht um die Erkundung einer Welt, die vor Milliarden Jahren bewohnbar gewesen sein könnte" wie der Mars, "sondern eine Welt, die heute bewohnbar sein könnte, genau in diesem Moment", sagte der am Europa-Clipper-Programm beteiligte Wissenschafter Curt Niebur im September vor Journalisten.

Noch nie hat die NASA eine so große Sonde für eine interplanetarische Untersuchung geplant. Sie ist 30 Meter breit, wenn ihre riesigen Solarpaneele voll ausgeklappt sind, mit denen das schwache Licht eingefangen werden soll, das den Jupiter erreicht.

Ausgeklügelte Instrumente

Europa Clipper verfügt über zahlreiche ausgeklügelte Instrumente, darunter Kameras, Radar, ein Spektograph und ein Magnetometer, um seine magnetischen Kräfte zu messen. Die Mission soll die Struktur und Zusammensetzung der eisigen Oberfläche von Europa bestimmen, die Tiefe und sogar den Salzgehalt seines Ozeans. Zudem soll sie untersuchen, wie der Jupiter und Europa interagieren - um etwa herauszufinden, ob Wasser an manchen Stellen an die Oberfläche gelangt.

So soll herausgefunden werden, ob die drei für Leben notwendigen Bestandteile vorhanden sind: Wasser, Energie und einige chemische Verbindungen.

Bakterien im Ozean

Sollten diese Bedingungen auf Europa erfüllt sein, könnte im Ozean Leben in Form primitiver Bakterien gefunden werden, wie die NASA-Wissenschafterin Bonnie Buratti erläuterte. Die Bakterien befänden sich jedoch vermutlich in zu großer Tiefe, um von Europa Clipper entdeckt werden zu können.

Die Sonde wird auf ihrer Reise zum Jupiter 2,9 Milliarden Kilometer zurücklegen und voraussichtlich im April 2030 dort ankommen. Die Hauptmission wird dann weitere vier Jahre dauern. Die Sonde wird 49 Mal eng an Europa vorbeifliegen und dabei bis auf 25 Kilometer an den Mond herankommen. Dabei wird sie intensiver radioaktiver Strahlung ausgesetzt sein, die jedes Mal mehreren Millionen Röntgenaufnahmen des Brustraumes entspricht.

4.000 Menschen an Mission beteiligt

Rund 4.000 Menschen haben rund zehn Jahre an der 5,2 Milliarden Dollar (4,7 Milliarden Euro) teuren Mission gearbeitet. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hatte ihrerseits im April eine Sonde in Richtung Jupiter losgeschickt. Die Reise der Sonde Juice bis ins Umfeld des Planeten soll insgesamt acht Jahre dauern. Auch diese Sonde soll die Eismonde ins Visier nehmen und nach Hinweisen auf außerirdisches Leben forschen.

