NASA-Sonde saugt Asteroiden-Staub

Die Probe soll in drei Jahren auf der Erde ankommen. "Der Flugkörper hat all das gemacht, was er machen sollte", sagte Dante Lauretta, Chefwissenschaftler der Mission. "Ich kann nicht glauben, dass wir das hinbekommen haben. Das ist historisch, das ist wunderbar." Ob die entnommene Probe verwertbar sei und ausreiche, werde sich jedoch erst in den kommenden Tagen herausstellen, nachdem "Osiris Rex" weitere Daten zur Erde gesandt habe, sagte Lauretta. Die NASA-Wissenschaftler hoffen auf etwa 60 bis 2000 Gramm Staub, Geröll und Gestein.

