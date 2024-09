Drastische Warnung vor Hurrikan: "Namen auf Arme oder Beine schreiben – zwecks Identifizierung"

"Helene" ist an der Westküste des US-Bundesstaates Florida als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie auf Land getroffen und hat sich dann abgeschwächt. Der Wirbelsturm bleibe aber gefährlich, warnte gestern das nationale Hurrikanzentrum. Ersten Berichten zufolge starben mindestens drei Menschen infolge des Sturms. Am Freitag zog "Helene" den Angaben zufolge weiter in den benachbarten Bundesstaat Georgia und wurde zum Tropensturm herabgestuft.