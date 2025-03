Nahe des Weißen Hauses: Secret Service schoss auf Mann

Der für den Schutz des US-Präsidenten zuständige Secret Service teilte mit, dass man auf einen Bewaffneten nach einer Konfrontation geschossen habe. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Präsident Donald Trump sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht an Ort und Stelle gewesen, da er das Wochenende auf seinem Wohnsitz in Florida verbringe.

Den Angaben zufolge erhielt der Secret Service am Samstag einen Hinweis, dass eine Person womöglich auf dem Weg von Indiana nach Washington sei. Das Auto der Person sei dann einen Straßenblock vom Weißen Haus entfernt entdeckt worden. Als Agenten sich dem Mann näherten, habe dieser eine Schusswaffe gezogen. Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) seien dann die Schüsse gefallen. Zum Zustand des Mannes oder seinem etwaigen Motiv wurden keine Angaben gemacht.

