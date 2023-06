Nackte Passagierin wurde von Flughafenpolizei abgeführt

Wie die deutsche Bundespolizei am Samstag mitteilte, entkleidete sich eine Passagierin an Bord der Maschine, die nach Sofia fliegen sollte, vollständig und begann herumzuschreien. Einem Polizisten, der die unbekleidete 27-Jährige bedecken wollte, biss die Frau in den linken Unterarm.

Was ursächlich für das Verhalten der Frau war und inwieweit dabei ihr psychisches Befinden eine Rolle spielte, war vorerst unklar. Nachdem sie vom Flug ausgeschlossen worden war, benötigte die Besatzung der Maschine jedenfalls die Unterstützung der Bundes- und Landespolizei. Mehrere Beamte bemühten sich, die Frau zu beruhigen, ein Polizist, der der Frau eine Decke umlegen wollte, wurde von dieser angegriffen.

Schließlich wurde die 27-Jährige von den Einsatzkräften aus dem Flugzeug gebracht und in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Gegen die 27-Jährige wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, tätlichen Angriffs und Beamte und Körperverletzung erstattet. Der gebissene Beamte musste sich in ärztliche Behandlung begeben und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Maschine nach Sofia hob erst mit dreieinhalbstündiger Verspätung ab.

