Nackte Kinder am Strand gefilmt: Österreicher in Istrien gefasst

Bei einem 38-jährigen Österreicher seien gleich drei Armbanduhren und Kulis mit integrierter Kamera entdeckt worden, berichtete die Online-Nachrichtenseite 24sata.hr am späten Sonntag. Ein 44-jähriger Deutscher habe seine Opfer ebenfalls mit einer Kamera in einem Kugelschreiber gefilmt, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf die örtliche Polizei. Ein 46-jähriger Italiener habe für seine Aufnahmen unbekleideter Kinder sein Smartphone benutzt. Die Männer müssen sich jetzt wegen des Missbrauchs von Kindern für pornografische Zwecke verantworten.

