Nachbar gestand: "Ich habe die 'First Cat' überfahren"

Nach seinen eigenen Angaben kam ihm die Katze im Jahr 2017 versehentlich unter die Räder, als er sein Auto an der Auffahrt wendete.

Er habe sich furchtbar gefühlt, weil er wusste, wie wichtig die Katze für Ardern und ihren Partner war, sagte der Nachbar der Nachrichtenseite stuff.co.nz am Mittwoch. Er habe das Paar über den Unfall informiert. Seine Kinder schrieben Ardern demnach eine Beileidskarte und baten sie, ihren Vater nicht ins Gefängnis zu stecken.

Jacinda Ardern mit "Paddles":

Thanks Mum for bringing me out so I can speak to the press. Must give the people what they want - and what they want is me. Prrrrp ? pic.twitter.com/uiA1jk3qeN