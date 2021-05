Nach Vulkanausbruch Sorge vor neuer Lava in Millionenstadt Goma

Tausende flohen zu Fuß mit ihren Habseligkeiten, manche über die Grenze nach Ruanda. Lava blockierte eine wichtige Straße, die Goma mit nördlich gelegenen Städten verbindet. In und um die Metropole kam es zu einem Verkehrskollaps. Am Sonntag konnten die Behörden zumindest eine Teilentwarnung geben. Der Lavastrom war am Stadtrand zum Stillstand gekommen. Zuvor hatte er aber teilweise Dörfer nahe der Stadt niedergewalzt. Insgesamt wurden hunderte Häuser zerstört, mindestens 15 Menschen starben. Neun Menschen kamen bei Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit der Panik nach dem Ausbruch ums Leben. Vier Personen wären gestorben, als sie versuchten, aus dem örtlichen Gefängnis zu fliehen. Zwei Menschen seien verbrannt, heißt es.

Die Behörden warnten gestern, die Gefahr sei noch längst nicht gebannt. Der Schulunterricht werde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, ordnete der zuständige Gouverneur Ndima Constant nach einer Krisensitzung an. Er reagierte damit auf Berichte über weitere Erdstöße in der Region, die die Furcht vor weiteren Lavaströmen nährten.

Letzter Ausbruch 2002

Der Vulkan befindet sich im Virunga-Nationalpark, 20 Kilometer nördlich der Zwei-Millionen-Stadt – und damit auch nahe der Grenze zu Ruanda. Die Lavaströme flossen hauptsächlich durch Teile des Nationalparks, hatte der Leiter des vulkanologischen Observatoriums von Goma, Celestin Mahinda, erklärt. Der Park ist Afrikas artenreichstes Schutzgebiet und die Heimat der vom Aussterben bedrohten Berggorillas.

Der Nyiragongo ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Zuletzt war er im Jahr 2002 ausgebrochen. Lava zerstörte damals große Teile von Goma, 250 Menschen kamen ums Leben, 120.000 wurden obdachlos.