Nach tödlicher Vergiftung: Champagner-Flasche wurde im Internet gekauft

Die Champagner-Flasche war über eine Online-Plattform gekauft worden und sei komplett mit der Droge Ecstasy gefüllt gewesen, es habe sich kein Champagner darin befunden. Es gebe keinen Verdacht auf strafbares Handeln von Personen in Weiden, teilte die Polizei mit. "Derzeit ist vielmehr anzunehmen, dass die Flasche im guten Glauben an ein Originalprodukt im Internet erworben und anschließend ausgeschenkt wurde", hieß es. Die Ermittlungen konzentrierten sich weiter auf die Manipulation und den Vertriebsweg der Flasche.

Wie berichtet, hatte sich eine Besuchergruppe am 12. Februar in dem Restaurant eine Champagnerflasche geteilt, schon nach den ersten Schlucken brachen acht Personen zusammen. Ein Mann starb wenig später in einem Krankenhaus. Die sieben weiteren seien inzwischen aus der Klinik entlassen worden.