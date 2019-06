Nach Schulessen: 211 Kinder in Guatemala in Spital

Die Schüler klagten nach einer Mahlzeit am Montag (Ortszeit) über Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, erklärte am Dienstag ein Sprecher des Roten Kreuzes in Guatemala.

Insgesamt zeigten rund 425 Kinder der Schule in der Gemeinde Las Delicias in der Region Quetzaltenango ähnliche Symptome, wie die Zeitung "Prensa Libre" unter Berufung auf den Schuldirektor berichtete. Nur die schwersten Fälle seien aber stationär behandelt worden.

Die Schüler hätten Bohnen mit "chipilin" (Crotalaria longirostrata) gegessen, einer in Mittelamerika typischen Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchtler. Es werde unter anderem untersucht, ob die Lebensmittel mit Pestiziden behandelt worden seien, hieß es.