Nach Nipahvirus-Ausbruch: Lockdown im Süden Indiens

Versammlungsverbot und geschlossene Schulen: Nachdem zwei Menschen an einer Infektion mit dem Nipahvirus gestorben sind, hat Indiens Regierung in der Region Kerala im Süden des Landes den Lockdown ausgerufen.

"Wir befinden uns in einer Phase der besonderen Vorsicht und Wachsamkeit", begründete Veena George, die Gesundheitsministerin des Bundesstaates, die rigorosen Maßnahmen. Die Behörden verhängten Ausgangssperren und schränkten den Zutritt zu staatlichen Einrichtungen sowie Schulen und religiösen Stätten in weiten Teilen des Bundesstaates ein. Für öffentliche Verkehrsmittel gilt eine dringende Warnung.

Menschen, die sich kürzlich in Risikogebieten aufgehalten haben, sollen sich testen lassen. Wer grippeähnliche Symptome aufweist, muss ab sofort in Isolation. Mehr als 700 Personen, darunter 150 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, seien nach Kontakt mit Infizierten isoliert worden, hieß es. Bei vier sei das Virus bereits nachgewiesen worden, weitere Testergebnisse stünden allerdings noch aus. Man wolle alle aktiven Fälle suchen, sagte Gesundheitsministerin Veena George.

Bereits der dritte Ausbruch

Das Nipahvirus ist nicht völlig neu und in Indien schon zum dritten Mal ausgebrochen. 2018 gab es in Kerala 21 Tote. Nipah-Infektionen kamen auch schon in Singapur und Malaysia, wo das Virus 1999 erstmals entdeckt worden war, vor. Trotz Lockdown versuchten die indischen Behörden aber zu beruhigen: "Im Jahr 2018 war es für uns ein neues Virus, und wir hatten keine Erfahrung im Kampf gegen eine solche Infektion. Jetzt haben wir alles, was nötig ist, um es wirksam einzudämmen", betonte die Gesundheitsexpertin K. K. Shailaja. Bei Nipah handelt es sich um ein Virus, das von Flughunden, Fledermäusen oder Schweinen auf Menschen übertragen wird. Auch über kontaminierte Lebensmittel oder im direkten Kontakt von Mensch zu Mensch kann das Virus weitergegeben werden.

Infizierte leiden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) meist unter Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen und Erbrechen. In seltenen Fällen kann es auch zu einer Hirnhautentzündung und zu Krampfanfällen kommen, die zum Koma führen. Die Inkubationszeit liegt bei fünf Tagen bis zwei Wochen.

Eine weltweite Epidemie?

Laut WHO ist das Nipahvirus ein Erreger, der eine weltweite Epidemie auslösen könnte. Einen Impfstoff oder ein Medikament gibt es nicht, die Sterberate liegt laut WHO bei 40 bis 75 Prozent.

