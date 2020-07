Nach Mord an Musiker: 81 Tote bei Protesten

Bei drei der Getöteten handle es sich um Mitglieder einer Spezialkräfte-Einheit der Polizei, sagte der Polizeichef der Region Oromia, Ararsa Merdasa.

Der Sänger Hachalu Hundessa war am Montagabend in der Hauptstadt Addis Abeba erschossen worden. Hachalu gehörte den Oromo, der größten Volksgruppe in Äthiopien, an. Der Hintergrund des Mordes ist unklar. Nach Polizeiangaben wurden "einige" Verdächtige festgenommen. Äthiopien mit seinen 100 Millionen Einwohnern ist ein Vielvölkerstaat, in dem es immer wieder zu Spannungen zwischen den Volksgruppen kommt.

Ausschreitungen gab es vor allem in Halachus Heimatstadt Ambo. Oromo-Vertreter hatten gefordert, Halachu in Addis Abeba zu beerdigen. Historisch gesehen war Addis Abeba ein Zentrum der Oromo-Kultur. Vertreter der Volksgruppe beklagen jedoch, von dort vertrieben worden zu sein.

