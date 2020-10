Nach Lehrermord wird eine Moschee geschlossen

Die Moschee habe via Facebook ein Video geteilt, in dem der Unterricht des Getöteten angeprangert wurde. Sie soll sechs Monate geschlossen bleiben. Die Polizei ging nach der Ermordung des Lehrers am vergangenen Freitag in Dutzenden Einsätzen gegen Menschen und Vereinigungen vor, die dem islamistischen Spektrum nahestehen. Die Islamisten stünden "nicht unbedingt in Verbindung" mit dem Mord. Die Einsätze zielten vielmehr darauf ab, "eine Botschaft zu vermitteln: nicht eine Minute Aufschub für die Feinde der Republik". Unter den 15 Menschen, die sich in Gewahrsam befinden, sind vier Schüler aus der Schule des Lehrers.

