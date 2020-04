Nach klarem Rückgang: Opferzahl in Italien steigt wieder

Am Montag kletterte die Zahl der Coronavirus-Toten innerhalb von 24 Stunden um 636 auf 16.523. Am Sonntag waren in 24 Stunden 525 Todesopfer gemeldet worden, das ist der niedrigste Wert seit dem 19. März.

Die Zahl der Infizierten in Italien kletterte auf 93.187 Personen, teilte der Zivilschutz am Montag mit. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation lag bei 3.898 Personen. Am dritten Tag in Folge war die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen rückgängig, was eine wichtige Entlastung für die Krankenhäuser bedeute, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli. 28.976 Personen befanden sich noch in den italienischen Spitälern. Die Zahl der Genesenen kletterte auf 22.837.

Fast 300 Tote in der Lombardei

In der Lombardei, der am stärksten betroffenen italienischen Region, wurden 297 Opfer an einem Tag gemeldet, wodurch die Zahl der Toten seit Beginn der Epidemie auf 9.202 kletterte. Hier konzentrierten sich 50 Prozent aller Todesfälle am Montag. Am Sonntag waren in 24 Stunden 246 Tote gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfizierten sinkt in der Lombardei schrittweise. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation lag bei 1.343.

Der lombardische Gesundheitsbeauftragte Giulio Gallera sprach von einem ständigen Rückgang bei Neuinfizierten. Es sei wichtig, diesen Trend zu konsolidieren und sich weiterhin an die Vorbeugungsmaßnahmen zu halten. Die strenge Ausgangssperre brächten Resultate.

Nach der Lombardei ist nach wie vor die Emilia Romagna die am stärksten betroffene Region, und zwar mit 2.108 Todesopfern, gefolgt vom Piemont mit 1.251. In Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien starben bisher 158 Personen, die Zahl der Infizierten stieg dort bis Montag auf 2.103.

Verordnung in Italien: Alle Schüler steigen unabhängig von ihren Noten in die nächste Klasse auf

Mehr als 5000 Tote in Großbritannien

In Großbritannien sind mittlerweile mehr als 5.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörden wurden bis Montag 5.373 Todesfälle registriert. In den vergangenen 24 Stunden seien 439 Patienten gestorben.

Damit verzeichnete Großbritannien den zweiten Tag in Folge einen Rückgang bei der Zahl der neuen Corona-Todesfälle. Landesweit haben sich nach Behördenangaben mehr als 51.600 Menschen mit dem Erreger angesteckt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.