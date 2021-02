Nach Katastrophe: Vale zahlt 5,8 Milliarden

Das Geld solle die "sozialen und ökologischen" Schäden der Katastrophe im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais kompensieren, bei der mindestens 270 Menschen gestorben waren, teilte der Konzern mit. Durch den Dammbruch an einem Rückhaltebecken der Vale-Eisenerzmine nahe der Kleinstadt Brumadinho waren im Jänner 2019 13 Millionen Kubikmeter giftigen Bergbauschlamms in die Umgebung geflossen. Es war eines der schwersten Industrie-Unglücke in der Geschichte Brasiliens. Vale war bereits im Juli 2019 dazu verurteilt worden, für alle Schäden der Katastrophe aufzukommen. Eine konkrete Summe legten die Richter allerdings nicht fest. Den Hinterbliebenen der Opfer will das Unternehmen umgerechnet rund 430 Millionen Euro gezahlt haben.

