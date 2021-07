Nach Hitzewelle: Feuer verwüstete kleinen Ort in Kanada

In kürzester Zeit wurde der kleine Ort von einer Feuerwalze überrollt. 90 Prozent von Lytton seien abgebrannt, teilte der kanadische Parlamentsabgeordnete Brad Vis mit. Mehr als 1000 Menschen mussten flüchten. Er habe weißen Rauch am Südrand des Ortes gesehen und schon 15 bis 20 Minuten später hätten die Flammen die ganze Stadt ergriffen, sagte Bürgermeister Jan Polderman. Fotos und Videos zeigten komplett verkohlte Häuserreihen und Straßenzüge. Vor der Brandkatastrophe hatte Lytton, das 260 Kilometer nordöstlich von Vancouver liegt, drei Tage in Folge Hitzerekorde verzeichnet. Das Thermometer zeigte laut Wetterbehörde am Dienstag 49,6 Grad Celsius an.