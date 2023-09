Nach Gruppenvergewaltigung: 9 Jugendliche in Italien festgenommen

Nachdem in der süditalienischen Problem-Stadt Caivano 2 minderjährige Mädchen von Jugendbanden vergewaltigt worden waren, hat die Polizei 9 Jugendliche festgenommen. Bei ihnen handle es sich um 7 Minderjährige sowie 2 Erwachsene, wie die Staatsanwaltschaft von Neapel mitteilte. Sie werden demnach verdächtigt, die 2 Mädchen vergewaltigt sowie die Tat mit ihren Handys gefilmt zu haben. Die Stadt ist für ihre Mafia-Aktivitäten und Jugendkriminalität bekannt.

Caivano, unweit der süditalienischen Hafenstadt Neapel in Kampanien, erlangte Ende August traurige Berühmtheit. Dort waren zwei Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren von Jugendbanden vergewaltigt worden. Das Alter der beiden Cousinen wurde zunächst mit elf und 13 angegeben. Die Vorfälle in der Stadt lösten in dem Mittelmeerland große Empörung aus. Italiens ultrarechte Regierungschefin Giorgia Meloni besuchte die Gemeinde und sprach von einer "unmenschlichen Tat", die ganz Italien schockiert habe.

Einer ersten Rekonstruktion der Ermittler zufolge sollen die Jugendlichen die beiden Mädchen in ein verlassenes Sportzentrum in dem berüchtigten Viertel Parco Verde gelockt und dort vergewaltigt haben. Die Tat sollen sie demnach mit Handys gefilmt haben. Italienische Medienberichten zufolge soll die Gruppenvergewaltigung während eines Live-Videoanrufs verbreitet worden sein. Wie sich nun herausstellte, sollen die Mädchen bereits in der Vergangenheit von den Jugendlichen an anderen Orten missbraucht worden sein.

Die Gemeinde mit rund 35.000 Einwohnern gilt als sozialer Brennpunkt und Hochburg des organisierten Verbrechens. In dem Gebiet ist die in der Region Kampanien aktive Mafia-Organisation Camorra ansässig. Nach Melonis Besuch fanden zwei Großrazzien statt. Die Rechtspolitikerin kündigte ein hartes Vorgehen an und setzte einen Sonderbeauftragten der Regierung ein, der sich den Problemen in der Stadt annehmen soll.

