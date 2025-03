Nach Erdbeben-Serie: Schulen auf Santorin öffnen wieder

Nach einmonatiger Schließung wurden die Schulen am Dienstag wieder geöffnet, die Bewohner der Insel kommen wieder zurück. Voraussetzung dafür war ein Nachlassen der seismischen Aktivität in den vergangenen Tagen. Auch auf den Nachbarinseln Amorgos, Anafi und Ios konnten Kinder und Jugendliche am Dienstag wieder in die Schule gehen.

Das entsprechende Grüne Licht war in der vergangenen Woche von einem wissenschaftlichen Ausschuss gegeben worden, der die Erdbeben überwacht. Ihm zufolge ging die Erdbebenintensität seit einiger Zeit zurück. Ab Ende Jänner waren Tausende Beben rund um Santorin und die Nachbarinseln registriert worden. Eine solche Serie von Beben hatte es in dem Gebiet nach Expertenangaben seit 1964 nicht mehr gegeben. Die stärksten Erschütterungen hatten eine Stärke von bis zu 5,3.

Menschen kommen wieder zurück

Die Behörden riefen Anfang Februar einen einmonatigen Notstand aus, unter anderem wurden die Schulen geschlossen. Die meisten der fast 16.000 Einwohner von Santorin sowie zahlreiche Touristen verließen die Insel. In der vergangenen Woche wurden nur noch Stärken unter 4,0 gemessen, die Menschen kommen nun wieder zurück.

Santorin gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen der griechischen Inselwelt und wird auch von vielen Kreuzfahrtschiffen angesteuert. Die Insel liegt auf einem ruhenden Vulkan, der zuletzt 1950 ausbrach. Santorin ist berühmt für seine Panoramen von auf den steilen Klippen sitzenden Ortschaften und der Caldera, des überwiegend unter der Meeresoberfläche liegenden Vulkankraters.

