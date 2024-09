Nach Absturz von Kleinflugzeug nahe Udine: Insassen verstorben

Bei den Opfern handelt es sich um eine 15-jährige Schülerin aus der Provinz Pordenone und ihren Fluglehrer, einen 31-Jährigen aus Udine, berichtete die Tageszeitung "Il Messaggero Veneto" am Dienstag. Das Flugzeug stürzte bei einem Einführungsflug ab und fing nach dem Absturz Feuer, wodurch die beiden Insassen schwerste Verbrennungen erlitten. Ein Team der Feuerwehr von Cividale barg die beiden Insassen aus dem Wrack und brachte sie in das Krankenhaus von Udine, wo sie am späten Abend an den Folgen ihrer schweren Verletzungen starben.

Das Mädchen war Mitglied einer kleinen Gruppe von Schülern, die eine Flugschule in Premariacco besuchten. Jeder von ihnen sollte dabei einen kurzen Flug absolvieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper