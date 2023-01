Nach 30 Jahren: "Der Boss der Bosse" wurde verhaftet

Matteo Messina Denaro war einer der meistgesuchten Verbrecher Italiens. Fast 30 Jahre war er auf der Flucht, genannt wurde er längst "das Gespenst". "Der Boss der Bosse" der sizilianischen Mafia wurde gestern in einer Privatklinik mitten in Palermo verhaftet, wo er wegen eines Tumors offenbar seit einem Jahr behandelt wurde.

Messina Denaro wurde in der Spezialklinik für Onkologie unter dem falschen Namen "Andre Bonafede" operiert und chemotherapeutisch behandelt. "Wir hatten keine Ahnung, dass wir Messina Denaro in Behandlung hatten", sagte ein Arzt. Der Mafia-Chef versuchte zunächst zu flüchten, bei seiner Verhaftung leistete er aber keinen Widerstand.

Der 60-Jährige gilt als oberster Pate der Cosa Nostra in Sizilien und soll unter anderem für die Morde an den Richtern und Mafiajägern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino mitverantwortlich sein. Für die Tat aus dem Jahr 1992 sowie weitere Attentate war er in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Denaro hatte aber auch die Wirtschaft fest im Griff: Über Strohleute besaß er Supermarktketten, Hotels, Bars und eine Zementfabrik. Auch Olivenöl und Käse stellte er her, dafür gehörte ihm auch eine Menge Agrarland. Messina Denaros Vermögen wurde einmal auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt, er ist damit einer der reichsten Italiener.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einem "großen Erfolg des Staates, der zeigt, sich gegenüber der Mafia nie geschlagen zu geben". Beobachter befürchten aber, dass sich die sizilianische Mafia nun neu sortiert.

