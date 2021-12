Myanmar: Bis zu 100 Vermisste nach Erdrutsch

Nach Angaben des Nachrichtenportals "Mizzima" wurden bisher vier Leichen geborgen. Die Minenarbeiter hatten Steine in der Jade-reichen Gegend von Hpakant im Bundesstaat Kachin gesammelt, als sie am Vormittag von einer Schlammlawine begraben wurden. Bergbauabfälle seien zuvor in einen See gestürzt und hätten den Erdrutsch ausgelöst, sagte Dashi Naw Lawn von der Kachin Network Development Foundation, die bei den Rettungsarbeiten half.

Die Bergleute seien daraufhin in den See mitgerissen worden. Das verarmte Krisenland Myanmar ist einer der weltgrößten Lieferanten der grünen Schmucksteine, die besonders in China beliebt sind. Aus der Region des Unglücksorts im Norden des Landes kommen die meisten davon.