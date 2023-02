Mutter und Kind tot in Berliner See gefunden

Das twitterte die Polizei Montagabend. "Es handelt sich um eine Frau und ein Kleinkind", heißt es in dem Tweet der Polizei, die Angaben wurden von einem Sprecher bestätigt. Die fünfte Mordkommission ermittle zur Identität der beiden Opfer und zu den Umständen ihres Todes. Die Leichen seien in dem See im Bezirk Pankow von Passanten circa um 16.30 Uhr entdeckt worden. Weitere Angaben machte die Polizei am Abend auch auf Nachfrage nicht.

