Mutter getötet: Polizei nimmt Ermittlungen gegen Neunjährigen auf

Demnach war die Frau bereits am Montag in ihrem Haus in einer kleinen Siedlung durch Gewehrschüsse getötet worden. Die Polizei ermittle gegen den Sohn auch wegen Besitzes einer Feuerwaffe, hieß es. Sheriff Bradley Balk sagte dem Sender, dass der Bub derzeit in einer Jugendstrafanstalt psychiatrisch untersucht werde.

Immer wieder kommt es in den USA zu Vorfällen, bei denen Kinder zu Waffen greifen. Oft sind die Pistolen oder Gewehre in diesen Fällen unzureichend vor den Minderjährigen gesichert gewesen. Einer Studie der medizinischen Fachzeitschrift "Pediatrics" von 2017 zufolge sind Schusswaffen die drittwahrscheinlichste Todesursache für Kinder in den USA zwischen einem und 17 Jahren.

