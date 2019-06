Mutig: Bundesheer-Lkw-Fahrer stoppte führerlosen Sattelzug

Der 41-Jährige setzte sich am Mittwoch mit seinem Bundesheer-Fahrzeug vor einen rollenden Sattelzug, dessen Fahrer (67) leblos in der Fahrerkabine zusammengesackt war.

Der Sattelzug war nach dem Zusammenbruch des Fahrers im Schritttempo durch eine Baustelle zwischen Gera-Leumnitz und Ronneburg in Richtung Dresden gerollt. Dabei rammte der Sattelzug die Absperrung zur Gegenfahrbahn und verschob sie. Mehrere Autofahrer versuchten, in das Führerhaus zu gelangen. Als dies nicht glückte, startete der 41-Jährige, der in der Pionierkaserne in Gera-Hain stationiert ist, das erfolgreiche Bremsmanöver.

Der Notarzt versuchte danach, den Fahrer des Sattelzugs zu reanimieren. Für den 67-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.