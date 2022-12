Musk schaltete Twitter-Konten von Journalisten wieder frei

"Es besteht weiterhin ernste Sorge", auch wenn Musk nun die Sperrung von Journalisten-Konten wieder aufgehoben habe, erklärte UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Samstag auf Twitter. Er rief den Multimilliardär auf, eine grundsätzliche Linie in der Veröffentlichungspolitik des von ihm gekauften Onlinedienstes festzulegen. Diese müsse rechtliche Grundsätze und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

Twitter hatte zunächst am Mittwoch das Konto @elonjet gesperrt, das automatisch in Echtzeit frei zugängliche Informationen zu Bewegungen von Musks Privatjet wiedergibt. Am Donnerstag wurden dann die Konten mehrerer US-Journalisten gesperrt, die im Zusammenhang mit den Daten berichtet haben sollen. Dies löste Sorgen um die Pressefreiheit auf Twitter aus. Unter anderem die UNO und die EU-Kommission kritisierten das Vorgehen.

"Das Volk hat gesprochen", twitterte Musk nun mit Verweis auf die kurzfristige Umfrage auf seinem Netzwerk. Die Accounts, die seinen Standort preisgegeben hätten, würden wieder freigeschaltet. Twitter äußerte sich zunächst nicht weiter dazu. Eine Überprüfung durch die Nachrichtenagentur Reuters ergab, dass die gesperrten Nutzer-Konten von Journalisten wie der "New York Times", der "Washington Post" und des Senders CNN wieder freigeschaltet wurden. Musk hatte ihnen vorgeworfen, den Echtzeit-Standort seines Privatjets geteilt zu haben und damit gegen das Verbot der Weitergabe persönlicher Informationen - "Doxxing" genannt - verstoßen zu haben. Ein solches Verhalten gefährde die Sicherheit seiner Familie.

Musk bezog sich dabei auf die Sperrung des Kontos @elonjet, ein sogenannter Bot-Account, der automatisch in Echtzeit frei zugängliche Informationen zu Bewegungen von Musks Privatjet wiedergibt. Er drohte mit rechtlichen Schritten gegen den Betreiber, da sein Sohn von einem "verrückten Stalker" verfolgt worden sei. "Mich den ganzen Tag lang zu kritisieren, ist völlig in Ordnung, aber meinen Standort in Echtzeit zu veröffentlichen und meine Familie zu gefährden, ist es nicht", hatte Musk erklärt. Kritiker von Musk sehen in dem Vorfall dagegen einen neuen Beleg dafür, dass der Milliardär, der Twitter erst vor kurzem gekauft hatte und sich selbst als "Absolutist der freien Meinungsäußerung" bezeichnet, Beiträge und Nutzer, die ihm missfallen, von der Online-Plattform aussperrt.

Die Sperre der Journalisten-Konten löste international Kritik und Sorgen um die Meinungs- und Pressefreiheit aus.

